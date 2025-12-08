توقف عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان
عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان در شهرستان درهشهر که یکی از مهمترین طرحهای عمرانی استان ایلام است، بار دیگر به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این سد که در آبانماه ۱۳۸۹ با هدف تأمین سالانه ۳۳ میلیون مترمکعب آب برای شرب، صنعت و کشاورزی آغاز شد، پس از حدود ۱۵ سال تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بگفته رستمی کارشناس شرکت آب منطقهای، با وجود اختصاص دو هزار میلیارد تومان در سفر ریاستجمهوری برای تکمیل طرح، فقط ۱۵۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافته که صرف تملک بخشی از منازل روستای فرهادآباد شده است.
وی افزود: از ۱۲۰ واحد مسکونی روستا، تنها ۴۰ واحد تملک شده و وضعیت ۸۰ واحد دیگر نامشخص مانده است.
«میری» فرماندار درهشهر نیز از پیگیری موضوع با استانداری ایلام برای ادامه عملیات اجرایی خبر داده است.
سد سیکان از نوع خاکی با هسته رسی بوده و در ۱۲۰ کیلومتری شرق ایلام بر روی رودخانه سیکان احداث شده است.