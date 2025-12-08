پخش زنده
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی گفت:بیش از ۵۶ هکتار از بستر رودخانهها و مسیلهای ارومیه آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بابک نیک نیا گفت: طی سالهای اخیر، با همکاری مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات تخصصی، حدود ۵۶.۵ هکتار از بستر رودخانه شهر چای تا دریاچه ارومیه آزادسازی و بیش از ۵۸۰ اخطار کتبی صادر شده است.
وی ادامه داد: برای حفظ جریان طبیعی رودخانهها و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز مسیلها و برکههای طبیعی شهرستان ارومیه، شرکت طی سالهای اخیر با هماهنگی دادستانی و استفاده از ماشینآلات خود و پیمانکاران، اقدام به آزادسازی بستر رودخانهها کرده است.
نیک نیا افزود: در همین راستا بیش از ۵۸۰ اخطار کتبی صادر و حدود ۵۶.۵ هکتار آزادسازی سراسری از پاییندست سد شهر چای تا دریاچه ارومیه در رودخانه شهر چای انجام شده است.»
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس گزارش اهالی و دهیاران روستاها، پس از طی مراحل اداری شامل شناسایی محدودههای تصرف، صدور اخطاریه و همکاری با مراجع قضائی، اقدامات لازم برای آزادسازی تصرفات انجام شده است.
نیک نیا همچنین تاکید کرد: آزادسازی رودخانهها و مسیلها نه تنها برای حفظ حریم قانونی و حقوق مردم ضروری است، بلکه نقش کلیدی در کنترل سیلابها، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد.