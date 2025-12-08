به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دومین جلسه بررسی نحوه بهره برداری اثر طبیعی - ملی غار سهولان صبح امروز به ریاست حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل و جمعی از روسای ادارات معاونت محیط زیست طبیعی در محل سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه قوانین، آیین نامه‌ها و مصوبات موجود در خصوص نحوه مدیریت، بهره برداری اثر طبیعی ملی غار سهولان با رویکرد بهره برداری پایدار مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار گرفت.