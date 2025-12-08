روسلان گینتدینوف مشاور استاندار استان اولیا نوفسک روسیه، با هدف توسعه روابط تجاری با ایران از طریق گیلان، از مجتمع بندر شهرستان مرزی آستارا بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روسلان گاینتدینوف، مشاور استاندار استان اولیا نوفسک روسیه و هیئت همراه، با حضور فرماندار شهرستان آستارا، از مجتمع بندری این شهرستان مرزی، با هدف تقویت روابط اقتصادی میان ایران و روسیه بازدید کرد.

شهرستان آستارا با موقعیت جغرافیایی مناسب، به عنوان یک دروازه ورود کالا‌ها به ایران شناخته می‌شود.

ظرفیت‌های اقتصادی مانند گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی شهرستان آستارا و همکاری در زمینه‌های زیرساختی و ترانزیت کالا سبب جذب تجار روسی خواهد شد و این دیدار می‌تواند فرصت‌های را برای رونق اقتصادی طرفین ایجاد کند.