پخش زنده
امروز: -
روسلان گینتدینوف مشاور استاندار استان اولیا نوفسک روسیه، با هدف توسعه روابط تجاری با ایران از طریق گیلان، از مجتمع بندر شهرستان مرزی آستارا بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ روسلان گاینتدینوف، مشاور استاندار استان اولیا نوفسک روسیه و هیئت همراه، با حضور فرماندار شهرستان آستارا، از مجتمع بندری این شهرستان مرزی، با هدف تقویت روابط اقتصادی میان ایران و روسیه بازدید کرد.
شهرستان آستارا با موقعیت جغرافیایی مناسب، به عنوان یک دروازه ورود کالاها به ایران شناخته میشود.
ظرفیتهای اقتصادی مانند گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی شهرستان آستارا و همکاری در زمینههای زیرساختی و ترانزیت کالا سبب جذب تجار روسی خواهد شد و این دیدار میتواند فرصتهای را برای رونق اقتصادی طرفین ایجاد کند.