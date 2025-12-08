به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی هوا یکی از مشکلات استان خوزستان است که نیازمند تلاش بیشتری برای حل آن می‌باشد. در این روز‌ها که هوای اهواز و سایر شهر‌های استان آلوده است، برخی منابع آلاینده به جای کاهش، فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بزودی هیات دولت به استان سفر می‌کنند گفت: با حضور جمعی از نخبگان و افراد باتجربه استان نشست‌هایی برای بررسی توسعه خوزستان و راهکار‌های آن در حال برگزاری است.

با توجه به پیش بینی‌های بارش‌های شدید در استان عملیات اصلاح شبکه فاضلاب در سطح معابر و خیابان‌های کلانشهر اهواز با سرعت در حال انجام است و ضروری می‌باشد این طرح‌ها در طول سال و در اسرع وقت صورت گیرد.