در بر خط مقدم این هفته مشکلات آلودگی هوا و آمادگی برای بارش های پیشرو مورد بررسی قرار گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی هوا یکی از مشکلات استان خوزستان است که نیازمند تلاش بیشتری برای حل آن میباشد. در این روزها که هوای اهواز و سایر شهرهای استان آلوده است، برخی منابع آلاینده به جای کاهش، فعالیتهای خود را افزایش دادهاند.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بزودی هیات دولت به استان سفر میکنند گفت: با حضور جمعی از نخبگان و افراد باتجربه استان نشستهایی برای بررسی توسعه خوزستان و راهکارهای آن در حال برگزاری است.
با توجه به پیش بینیهای بارشهای شدید در استان عملیات اصلاح شبکه فاضلاب در سطح معابر و خیابانهای کلانشهر اهواز با سرعت در حال انجام است و ضروری میباشد این طرحها در طول سال و در اسرع وقت صورت گیرد.