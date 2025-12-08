به گزارش؛ اکبری، مدیر اجرایی قرارگاه حاج‌عبدالله والی استان ایلام، گفت: این خدمات که شامل غربالگری بینایی، تشخیص بیماری‌های چشمی از جمله آب‌مروارید، بینایی‌سنجی و ارائه عینک رایگان است، از ۹ آذرماه در ۱۲ شهرستان استان آغاز شده و تا ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت.