بهرهمندی ۳۰۰ مددجوی چرداول از خدمات رایگان چشمپزشکی
۳۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان چرداول از خدمات چشمپزشکی گروه های جهادی، بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ اکبری، مدیر اجرایی قرارگاه حاجعبدالله والی استان ایلام، گفت: این خدمات که شامل غربالگری بینایی، تشخیص بیماریهای چشمی از جمله آبمروارید، بیناییسنجی و ارائه عینک رایگان است، از ۹ آذرماه در ۱۲ شهرستان استان آغاز شده و تا ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس نیازسنجی انجامشده از سوی کمیته امداد، بیش از ۳۰۰۰ نفر از مددجویان سراسر استان از خدمات رایگان چشمپزشکی این گروه جهادی برخوردار میشوند.
رستمی، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرداول نیز گفت: مددجویانی که در چهار بخش شهرستان با مشکلات و بیماریهای چشمی مواجه هستند، فراخوانده شده و از خدمات لازم از جمله عینک رایگان بهرهمند میشوند.
به گفته وی، در این مرحله ۳۰۰ مددجوی چرداولی از خدمات چشمپزشکی استفاده کردهاند.