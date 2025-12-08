به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چعارمحال و بختیاری، سرپرست جهاد کشاورزی لردگان گفت: شناسایی ارقام مناسب گندم آبی و دیم، با تراکم مطلوب در هکتار از اهداف اجرای این طرح است.

نادری افزود: طرح‌های مزارع مشارکتی گندم در قالب طرح تحقیقاتی pvs گندم دیم (مقایسه ارقام) و با ۶ رقم باران، واران، آذران، جام، صدرا و کمال به منظور شناسایی ارقام مناسب و طرح pdt گندم آبی (مقایسه تراکم بذر) با رقم شهگل به منظور شناسایی تراکم مناسب بذر در دیم زار‌ها کشت شد.