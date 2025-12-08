استفاده از فناوری‌های نوین و تبادل تجربیات بین‌المللی برای حفاظت از خاک به عنوان منبع تولید ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاونت آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور امروز در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک گفت: اگر اقدامات حفاظتی خاک در کشور به سرعت اجرایی نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشاورزی و زندگی انسان‌ها خواهد داشت.

هادی کیادلیری افزود: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ فرسایش خاک در آن بالا است و برخی آمارها نشان می‌دهد فرسایش خاک در برخی مناطق به ۱۶ تا ۲۵ تن در هکتار می‌رسد.

وی گفت: خاک نه‌تنها منبع اصلی تولید غذا است، بلکه نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، خدمات اکوسیستمی و ثبات محیط زیست دارد.

سرپرست معاونت آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: اگر خاک سالم نباشد، توسعه کشاورزی به شکل سنتی قادر به تامین نیازهای غذایی کشور نخواهد بود و امنیت غذایی مردم به خطر خواهد افتاد.

کیادلیری گفت: حفاظت یعنی جلوگیری از آسیب‌های بالقوه پیش از وقوع آنها و اقدام پس از آسیب دیگر فایده‌ای ندارد.

وی افزود: استفاده پایدار از منابع طبیعی و بهره‌گیری از خدمات اکوسیستم، تفاوت اصلی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و ایران باید ارزش این خدمات را درک کند تا بتواند خاک خود را حفظ کند.

سرپرست معاونت آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین به نقش مردم و دولت در حفاظت از خاک اشاره کرد و گفت: مردم آگاه و آموزش‌دیده می‌توانند پشتوانه فکری، سیاسی و مالی برای حفاظت از محیط زیست باشند و دولت‌ها باید با ابزار و امکانات لازم از آن‌ها حمایت کنند.

کیادلیری درباره چالش‌های تغییر اقلیم، افزود: خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در فلات مرکزی و شمال کشور از جمله کاهش منابع آب و خشک شدن رودخانه‌ها، نمونه‌هایی از تهدیدهای پیش رو هستند که بدون مدیریت صحیح خاک و منابع طبیعی، تشدید خواهند شد.

وی افزود: توسعه پایدار بدون درک صحیح از منابع خاک و آب ممکن نیست و امنیت غذایی تنها با خودکفایی یا فراوانی غذا تامین نمی‌شود، بلکه باید نیازهای امروز و آینده به طور همزمان در نظر گرفته شوند.

کیادلیری در عین حال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و صنعتی را یکی از عوامل مهم تخریب خاک دانست و گفت: در یک مطالعه هفت ساله مشاهده شده که ۳۳۰ هکتار از زمینهای منابع طبیعی به کشاورزی تبدیل شده و در همان دوره ۳۱۲ هکتار از زمینهای کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است و این روند نشان می‌دهد که بدون مدیریت علمی و فناوری، خاک کشور به سرعت تخریب می‌شود.

وی بر ضرورت استفاده از فناوری و تبادل تجربیات بین‌المللی برای حفاظت از خاک و مقابله با چالش‌های محیط زیستی تاکید کرد و هشدار داد که مسایل زیست‌محیطی مرز جغرافیایی نمی‌شناسند و باید به صورت مشترک و علمی مدیریت شوند.