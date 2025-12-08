سخنگوی دولت، بر اهمیت شبکه‌سازی، فرصت‌آفرینی و تعامل حرفه‌ای زنان در سطوح مدیریتی تأکید کرد.

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سخنگوی دولت، بر اهمیت شبکه‌سازی، فرصت‌آفرینی و تعامل حرفه‌ای زنان در سطوح مدیریتی تأکید کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات و اتفاقات اثرگذار در فضاهای غیررسمی و خارج از جلسات رسمی شکل می‌گیرد

فاطمه مهاجرانی شامگاه ۱۷ آذرماه در نشست صمیمی با مدیران زن استان کرمان

زنان باید به‌صورت شبکه‌ای و «چلچراغ‌وار» عمل کنند و چالش‌ها، موفقیت‌ها و تجربیات مدیران زن پیشین مستندسازی و روایت‌سازی شود تا این سرمایه دانشی به نسل‌های آینده منتقل گردد.

برای ساخت آینده‌ای روشن باید از تمامی ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی بهره گرفت.

در ادبیات دینی و سیاسی کشور، مانعی برای سپردن مسئولیت به زنان وجود ندارد و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند.

هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بانوان می‌تواند بخشی از مشکلات این خانواده‌ها را کاهش دهد.