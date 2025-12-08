به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد در مراسم افتتاح دفتر خبری دانشگاه یزد با اشاره به اینکه دانشگاه محل پویایی، علم و دانش است، گفت:صدا و سیما به عنوان رسانه ملی می‌تواند بخش‌هایی از این رویداد‌های علمی و فرهنگی، جشنواره‌ها، پویش‌ها و برنامه‌های دانشجویی را پوشش دهد و بازتاب مناسبی در سطح جامعه ایجاد کند.

احسان کریمی با اشاره به اهمیت نمایش فعالیت‌های دانشجویی و علمی در قاب رسانه افزود: یکی از مولفه‌های مهم دانشگاه، فعالیت‌های دانشجویی و تشکل‌های مختلف است و صدا و سیما می‌تواند با انعکاس این تحرک و پویایی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه ایفا کند.

وی اظهار داشت: دانشگاه یزد ظرفیت نخبگانی قابل توجهی دارد، از دانشجویان پرتلاش تا اساتیدی که در تراز ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. با افتتاح این دفتر خبری، زمینه حضور پررنگ‌تر دانشجویان و استادان در رسانه فراهم می‌شود و می‌توانیم از ظرفیت فکری و علمی آنان در تولید محتوای رسانه‌ای بهره‌مند شویم.

سرپرست دانشگاه یزد هم گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه یزد، ایفای مسئولیت اجتماعی است. دانشگاه یزد به عنوان دانشگاه مادر استان و از جمله موفق‌ترین دانشگاه‌های کشور پس از انقلاب اسلامی، همواره تلاش کرده است نقش مؤثری در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.

میرفخرالدینی افزود: دانشمندان برجسته، مراکز تحقیقاتی متعدد و پروژه‌های علمی متنوع در این دانشگاه فعال هستند. همچنین تولید علم با سرعت خوبی پیش می‌رود و در برخی حوزه‌ها حتی شاهد تولید محصولات آزمایشی نیز هستیم.

وی هدف از راه‌اندازی دفتر اطلاع‌رسانی را برقراری ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه و جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: این دفتر تلاش دارد دستاورد‌های علمی و پژوهشی دانشگاه را به اطلاع عموم برساند و پیوند میان دانشگاه و جامعه را تقویت کند.

در حال حاضر حدود ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۳ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و حدود هزار نفر در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند. همچنین بیش از ۵۰۰ دانشجوی بین‌المللی از ۱۴ کشور جهان در این دانشگاه حضور دارند.