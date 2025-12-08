امروز: -
چرا ۱۶ آذر روز دانشجو نامگذاری شد؟!

ماجرایی که به ۲۵ سال قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد و باعث نامگذاری ۱۶ آذر به نام روز دانشجو شد را ببینید
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷- ۲۰:۱۳
برچسب ها: روز دانشجو ، کودتای آمریکایی ، 16 آذر
