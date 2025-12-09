معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو، از برگزاری نشست تخصصی «ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در بازآفرینی شهری» با محوریت منطقه آزاد ماکو خبر داد.

آرش صادقیان با بیان اینکه این نشست با حضور دکتر عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، جمعی از مدیران عامل مناطق آزاد و مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار خواهد شد، گفت: نشست پیش‌رو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه بازآفرینی شهری در شمال‌غرب کشور است که زمینه تعامل مستقیم منطقه آزاد ماکو با شرکت بازآفرینی شهری ایران را فراهم می‌سازد.

وی افزود: محور ویژه این نشست، تشکیل ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو است. در جریان برنامه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بازآفرینی شهری ایران به امضا خواهد رسید که بر اساس آن، ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو به‌صورت مستقل تشکیل می‌شود و پیگیری برنامه‌ها و طرح‌های بازآفرینی به‌طور مستقیم با پایتخت و شرکت بازآفرینی شهری ایران انجام خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر آثار این تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های نوسازی، بهسازی و ارتقای زیرساخت‌های شهری در پهنه منطقه آزاد ماکو با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین تدوین برنامه جامع بازآفرینی، حمایت از طرح‌های زیرساختی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های شهری در راستای توسعه متوازن شهر‌های منطقه در دستور کار قرار می‌گیرد.

صادقیان ادامه داد: این تفاهم‌نامه یکی از راهگشاترین اسناد همکاری در حوزه بازآفرینی شهری برای منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود و مسیر اجرای پروژه‌های نوسازی را سریع‌تر، مستقیم‌تر و بدون بروکراسی استانی خواهد کرد. همکاری دو نهاد در حوزه‌های فنی، مطالعاتی، آموزشی، توانمندسازی اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد.

امکان حضور حضوری و آنلاین

این نشست از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در سازمان منطقه آزاد ماکو (سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان حوزه شهرسازی، معماری، مدیریت شهری، سرمایه‌گذاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌صورت حضوری و مجازی در آن شرکت کنند.