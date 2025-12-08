دستگیری قاتل خانم یاسوجی در کمتر از یک ساعت
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از سرعت عمل پلیس در شناسایی و معرفی قاتل کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محله اکبر آباد شهرستان بویراحمد، موضوع به سرعت در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ صالحی با بیان اینکه قاتل خانم ۳۷ ساله در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد افزود: علت قتل و انگیزه قاتل در حال بررسی است.
وی با هشدار جدی به افرادی که قصد تهدید جان و مال مردم را دارند ادامه داد: پلیس با تعهد بر حفظ نظم و امنیت، همچنان با قدرت و سرعت در عرصه مقابله با جرایم و دستگیری مجرمان عمل خواهد کرد.