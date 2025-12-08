به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سردار سهام صالحی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محله اکبر آباد شهرستان بویراحمد، موضوع به سرعت در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه قاتل خانم ۳۷ ساله در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد افزود: علت قتل و انگیزه قاتل در حال بررسی است.