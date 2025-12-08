به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت:مدارس حاشیه راه‌ها به دلیل موقعیت خاص، بیش از سایر مناطق در معرض خطرات احتمالی تردد قرار دارند که با همکاری مدیران مدارس و نیرو‌های امدادی تلاش شده آموزش‌ها را کاملاً کاربردی و بر پایه رفتار‌های صحیح در محیط واقعی تردد ارائه شود.

وی افزود: در هشت‌ماهه گذشته بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر در قالب ۱۹۳ هزار سفر در استان جابه‌جا شده‌ است.

به گفته وی ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، رعایت استاندارد‌های ایمنی و توسعه آموزش‌های ترافیکی، سه محور اصلی برنامه‌های ماست. برنامه‌ریزی دقیق، نوسازی ناوگان، نظارت جدی بر عملکرد شرکت‌ها و آموزش‌های مستمر به کاربران جاده‌ای، عواملی هستند که در کنار مشارکت مردم می‌تواند وضعیت ایمنی استان را بیش از پیش بهبود دهد.