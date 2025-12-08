رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: انتظار می‌رود در فرآیند انتقال پادگان ارتش زنجان، مسئولان استان در اولویت‌بخشی به ساخت مسکن و تأمین زمین برای نیرو‌های مسلح همکاری لازم را داشته باشند تا روند انتقال پادگان زودتر آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه برنامه‌های سفر نماینده رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، نشست رفع موانع انتقال پادگان ارتش زنجان با حضور فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی، معاون عمرانی استاندار، مسئولان راه و شهرسازی استان زنجان و دیگر مدیران مرتبط، با حضور حجت الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور برگزار شد.

در این نشست موانع انتقال پادگان به خارج از محدوده شهری و آزادسازی زمین‌های آن برای توسعه شهری، با حضور همه طرفین بررسی شد.

حجت الاسلام پورخاقان در این نشست با قدردانی از مسئولان ارتش و راه و شهرسازی گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع انتقال پادگان‌ها و هم‌زمان توجه به رفاه نیرو‌های مسلح است.

وی افزود: نه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از مردم جدا هستند و نه مردم از نیرو‌های مسلح خود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر همه دیدیم که مردم چگونه با وحدت مثال‌زدنی پشت نیرو‌های مسلح ایستادند.

حجت الاسلام پورخاقان با قدردانی از تصمیم ارتش برای همکاری در انتقال پادگان گفت: این تصمیم، اقدامی مبارک برای شهر زنجان است. پیش از این نیز در افتتاح کمربندی شرقی زنجان شاهد اثر مثبت چنین طرح هایی بودیم و امروز مردم به نیرو‌های مسلحی افتخار می‌کنند که در بحران‌ها نخستین حامی مردم هستند.

وی افزود: امیدواریم پس از بازدید‌های میدانی و بررسی زمین‌های پیشنهادی، روند انتقال بدون مشکل انجام شود. تجربه موفق مشهد نشان داد که با همکاری دستگاه‌ها، حتی معضلات ۲۰ ساله نیز قابل حل است.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور گفت: بیشترین برنده این جابه‌جایی مردم هستند. انتقال پادگان از شهر یک باقیات‌الصالحات برای استان و مسئولانی است که امروز در این مسیر تلاش می‌کنند.