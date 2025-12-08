پخش زنده
با کاهش دما و سرد شدن هوا، ابتلا به آنفلوانزا در منطقه افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با شیوع موج جدید آنفلوانزا، مراکز درمانی شلوغتر از همیشه شده و لزوم رعایت نکات بهداشتی را برای پیشگیری دو چندان کرده است.
به گفته کارشناسان کودکان، مادران باردار، بیماران زمینهای و صعبالعلاج بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند، بیماری ویروسی که به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل میشود.
شیوع این بیماری این روزها بیشتر شده و بسیاری از مردم را درگیر کرده است.
همچنین با هدف صیانت ازسلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، مدارس آذربایجانغربی امروز و فردا سه شنبه تعطیل شد.
رعایت اصول بهداشتی، واکسیناسیون به موقع و پرهیز از خوددرمانی، نقش مهمی درکنترل شیوع این بیماری دارد.