فرمانده انتظامي هنديجان از کشف 6 هزارليتر گازوئيل قاچاق به ارزش 2 ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران این شهرستان با اقدامات تخصصی و کنترل خودروهای عبوری ۲ دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده آنان را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. در این ارتباط ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.