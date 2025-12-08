به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق و تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت، ماموران این شهرستان با اقدامات تخصصی و کنترل خودرو‌های عبوری ۲ دستگاه خودروی نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده آنان را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودرو‌های توقیفی مقدار ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. در این ارتباط ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.