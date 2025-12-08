پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خوزستان از دستگیری دو عضو اصلی یک شبکه هرمی در عملیات ضربتی کارآگاهان این پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سهراب حسیننژاد گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در راستای اجرای طرح برخورد با دفاتر غیرمجاز هرمی و بازاریابی شبکهای، با انجام اقدامات اطلاعاتی و هوشمندانه از فعالیت تعدادی از اعضا و لیدرهای یک شرکت هرمی در زمینه تبلیغ و عضوگیری مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: کارآگاهان پس از تحقیقات گسترده، مکان تجمع و فعالیت متهمان را که با یک دفتر پشتیبان در یکی از محلههای اهواز اقدام به جذب و آموزش اعضای جدید میکردند شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: در این عملیات ضربتی، دو عضو فعال شبکه هرمی با نقش «آفیسر» دستگیر و در بازرسی از دفتر، یک دستگاه رایانه حاوی اطلاعات مرتبط، چندین سیمکارت فعال و غیرفعال، جزوات آموزشی عضوگیری، دستورالعملهای فعالیت شبکه و دستنوشتههای مرتبط با ساختار و مراحل فعالیت هرمی کشف و ضبط شد.
سرهنگ حسیننژاد بیان داشت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این شرکت هرمی با ارائه وعدههای کاذب اشتغال و درآمد، افراد را به سرمایهگذاری و معرفی زیرمجموعه ترغیب میکرده است. در این رابطه پرونده تشکیل و متهمان پس از اعتراف به فعالیت غیرقانونی خود برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.