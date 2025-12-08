پخش زنده
چین در یازده ماه نخست سال جاری مازاد تجاری خود را نسبت به آمریکا از مرز بیسابقه یک تریلیون دلار عبور داد، رقمی که نگرانیها درباره قدرت فزاینده صادراتی این کشور را تشدید کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ روزنامه نیویورکتایمز اعلام کرد: چین که در ابتدای امسال با ثبت مازاد تجاری نزدیک به یک تریلیون دلار توجه جهان را به خود جلب کرده بود، اکنون تنها در ۱۱ ماه نخست سال جاری از این مرز عبور کرده و مازاد تجاری خود را نسبت به آمریکا به ۱.۰۸ تریلیون دلار رسانده است.
چین در ماه نوامبر به مازاد تجاری ۱۱۱.۶۸ میلیارد دلاری دست یافت؛ رقمی که سومین رکورد بزرگ ماهانه این کشور محسوب میشود. مجموع مازاد تجاری چین طی یازده ماه نخست سال ۲۱.۷ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
با وجود کاهش تقریباً یکپنجمی صادرات چین به آمریکا تحتتأثیر تعرفههای دولت ترامپ، پکن نیز خرید محصولات آمریکایی از جمله سویا را تقریباً به همین اندازه کم کرده و همچنان سه برابر میزان وارداتش از آمریکا به این کشور کالا صادر میکند. در همین حال، صادرات چین به بازارهای دیگر از جمله جنوب شرق آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش چشمگیری یافته است؛ بهگونهای که کارخانههای آلمان، ژاپن، کرهجنوبی و برخی اقتصادهای درحال توسعه توان رقابت با قیمتهای پایین چینی را از دست دادهاند.
بسیاری از شرکتهای چینی برای دورزدن تعرفههای آمریکا بخش نهایی مونتاژ محصولات خود را به کشورهایی مانند ویتنام، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی منتقل کردهاند تا کالاها از آن کشورها راهی بازار آمریکا شود. همزمان مازاد تجاری چین با اتحادیه اروپا بهدلیل افزایش صادرات و کاهش ارزش یوان در برابر یورو، بهطور بیسابقهای افزایش یافته است.
کاهش ارزش «رنمینبی» طی چند سال گذشته و افت قیمتها در چین، در کنار افزایش قیمتها در آمریکا و اروپا، صادرات چین را تقویت کرده است. مقامهای اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین هشدار دادهاند با undervaluation حدود ۳۰ درصدی یوان در برابر یورو، حتی در صورت اصلاحات اقتصادی گسترده در اروپا، رقابت با تولیدکنندگان چینی بسیار دشوار خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در حال بررسی سیاستهای پولی و ارزی چین است و قرار است خلاصه یافتههای اولیه خود را منتشر کند. همزمان شمار فزایندهای از اقتصاددانان، حتی برخی مقامهای سابق بانک مرکزی چین خواستار افزایش ارزش یوان هستند تا واردات کالاهای مصرفی ارزانتر شود و قدرت خرید خانوارها و مصرف داخلی تقویت گردد.
نیویورکتایمز در این باره نوشت که اگرچه تقویت ارزش یوان میتواند به صادرات چین آسیب بزند و درآمد دلاری شرکتهای چینی را کاهش دهد، اما کارشناسانی معتقدند پکن برای افزایش تقاضای داخلی مجبور است در نهایت مازاد تجاری خود را کاهش دهد. برخی اقتصاددانان چینی حتی گفتهاند که کشور ممکن است روزی نیاز داشته باشد برای حمایت از مصرفکننده داخلی، بهجای مازاد تجاری، کسری تجاری را بپذیرد.