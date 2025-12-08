پخش زنده
امروز در نودمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران بیش از ۲۴ هزار قطعه سکه طلا در این حراج تخصیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در نودمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران چه گذشت؟
نتایج کلی:
۲۴،۱۱۰ قطعه انواع سکه طلا تخصیص یافت
سکهها ضرب سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی است
تعداد قطعات تخصیص داده شده:
• ربع سکه: ۷،۴۴۴ قطعه
• نیم سکه: ۴،۱۶۵ قطعه
• تمام سکه: ۱۲،۵۰۱ قطعه
تاریخ دریافت سکه:
۲۹ آذرماه الی ۷ دیماه
هزینه تحویل: ۳۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه
توجه:
اگر در تاریخ ۸ الی ۱۷ دیماه مراجعه کنید:
• هزینه انبارداری: ۵۰،۰۰۰ تومان روزانه برای هر سکه
• علاوه بر هزینه تحویل