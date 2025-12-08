پخش زنده
امروز: -
باشگاه فوتبال رایو وایکانو اسپانیا با رایان سلیمانی، پدیده ۱۵ ساله ایرانیتبار متولد کانادا، قرارداد امضا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال رایو وایکانو، تیم حاضر در رده دوازدهم جدول لیگای اسپانیا قرار دارد، یک استعداد جوان ایرانی را به ترکیب خود اضافه کرد که توجه رسانهها و هواداران را به خود جلب کرده است.
رایان سلیمانی، بازیکن ۱۵ ساله متولد کانادا با اصالت ایرانی، مسیر فوتبالی موفقی را از سن پایین آغاز کرد. او از هفت سالگی در آکادمی بارسلونا در تورنتو حضور داشت و تحت نظر مربی پیشین آرسنال و تاتنهام، روهان ریکت، تمرینات تخصصی و انفرادی را دنبال کرد.
سلیمانی سپس به آکادمی یوونتوس در تورنتو پیوست و پس از درخشش چشمگیر در این مجموعه، راهی اسپانیا شد. او نیمفصل گذشته را در باشگاه رایو ماخاداهوندا سپری کرد و با ارائه عملکرد فوقالعاده، مورد توجه تیم اصلی رایو وایکانو قرار گرفت و اکنون با قراردادی رسمی به تیم کمتر از ۱۵ سال این باشگاه لیگای اسپانیا پیوسته است.
این پدیده نوجوان پیش از انتقال به اسپانیا، سه عنوان قهرمانی لیگ CAF تورنتو، یک قهرمانی یورکریجن کانادا، سه قهرمانی سوپرلیگ تورنتو در ردههای پایه و ثبت ۳۶ گل برای آکادمی یوونتوس را در کارنامه خود دارد. باشگاه رایو وایکانو پیشتر نیز استعداد ۱۴ ساله افغانستانی، سهیل مرادی، را جذب کرده بود تا نشان دهد به دنبال شناسایی و پرورش نسل جدید بازیکنان مستعد است.