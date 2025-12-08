معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان قم تاکنون به ۳۰ واحد صنعتی آلاینده شهرک سلفچگان اخطار داده شده و هفت واحد در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،سید احمد شفیعی در برنامه تلویزیونی پرونده ویژه سیمای نور گفت: شهرک صنعتی سلفچگان از دهه هفتاد و پیش از استان شدن قم تأسیس شده، از همان ابتدا با چالش‌های زیست‌محیطی همراه بوده است.

به گفته معاون انسانی اداره کل محیط زیست استان قم، در دو مرحله تلاش‌هایی برای کنترل آلودگی انجام شد: در دهه ۹۰ مدیریت واحد‌های قیر سنتی و در سال ۱۴۰۱ ساماندهی ۱۲ واحد تصفیه روغن که اکنون تنها سه واحد باقی مانده است. با وجود این اقدامات، آلودگی هوا همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون به ۳۰ واحد صنعتی اخطار داده شده و هفت واحد در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند. یکی از واحد‌های فولاد نیز چندین بار از سوی محیط زیست پلمب شده و علاوه بر محدودیت توسعه، درگیر پرونده‌های حقوقی است.