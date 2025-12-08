مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از کشف ۶۷۱ تن برنج وارداتی احتکارشده در انباری در شورآباد شهرری خبر داد و گفت : مالک کالا پس از طی مراحل قانونی به پرداخت ۵۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی گفت: کالای کشف‌شده برنج وارداتی است که توسط یک فرد به کشور وارد و از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ در انبار نگهداری شده بود.

وی افزود: نیروهای کاشف فراجا این محموله را در انباری واقع در منطقه شورآباد شهرری شناسایی و کشف کردند و مقدار برنج احتکارشده حدود ۶۷۱ تن است که متأسفانه با وجود نیاز جامعه، عرضه نشده بود.

به گفته جودکی پس از ارجاع پرونده به تعزیرات و طی مراحل قانونی و تشریفات قضایی، حکم محکومیت صادر شد و مقرر گردید کالا وارد شبکه توزیع شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: برای متخلف حدود ۵۰ میلیارد تومان جریمه نقدی تعیین شده است. از شهروندان نیز انتظار داریم در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً گزارش دهند.