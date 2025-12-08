مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی، بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن شلوغ و پرتردد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دکتر پورسید مدیر شبکه بهداشت و درمان رامسر با هشدار نسبت به افزایش مراجعات بیماران تنفسی، بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن شلوغ تأکید کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش تجمعات، رعایت نکات ساده اما مؤثر می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انتشار بیماری‌ها داشته باشد.

پورسید استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، رعایت فاصله مناسب، تهویه صحیح محیط، شست‌وشوی مرتب دست‌ها و پرهیز از لمس صورت را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

وی همچنین ضدعفونی سطوح پرتماس و خودداری افراد دارای علائم بیماری از حضور در تجمعات را ضروری خواند.

مدیر شبکه بهداشت رامسر در پایان از شهروندان و اصناف خواست با رعایت این دستورالعمل‌ها به کاهش بار بیماری‌های فصلی و حفظ سلامت عمومی جامعه کمک کنند.