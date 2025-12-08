پخش زنده
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از برگزاری جلسهای ویژه با حضور نمایندگان حقوقی پرسپولیس و استقلال برای بررسی تخلفات و حواشی دربی ۱۰۶ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که پس از دریافت گزارش ناظر مسابقه و شکایت رسمی باشگاه استقلال، جلسهای ویژه برای بررسی حواشی دربی ۱۰۶ برگزار خواهد شد.
این نشست با حضور مسئولان حقوقی دو باشگاه و سروش رفیعی برگزار میشود و تمامی موارد مطرحشده در جریان دیدار پرسپولیس و استقلال به دقت بررسی خواهد شد تا تصمیمات لازم درباره پرونده تخلفات اتخاذ گردد.
حسنزاده تأکید کرد، روند رسیدگی با دقت و سرعت انجام میشود و تصمیمات نهایی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.