دموکراتها که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ با شدت به سیاستهای مهاجرتی او حمله میکردند، این بار در برابر سختگیرانهترین سرکوب مهاجرتی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم سکوتی کمسابقه اختیار کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه واشنگتنپست؛ دموکراتها که زمانی در واکنش به فرمان منع سفر سال ۲۰۱۷ ترامپ تجمعات اعتراضی برپا میکردند، اکنون در برابر سیاستهایی بهمراتب سختتر، از تعلیق تمامی درخواستهای مهاجرتی ۱۹ کشور گرفته تا اعزام مأموران فدرال به محلههای اقلیتنشین و اظهارات تند علیه مهاجران سومالیایی، واکنش هماهنگ و قدرتمندی نشان ندادهاند. بسیاری از فعالان مهاجرت و نمایندگان محلی دموکرات میگویند سکوت رهبری حزب در برابر اقداماتی که آن را «بزرگترین سرکوب مهاجرتی چند دهه اخیر» میدانند، «نگرانکننده» است. عبدالله حمود، شهردار دموکرات دیربورن، گفت که نبود واکنش قاطع از سوی مقامهای منتخب دموکرات «بهویژه هنگامی که این لفاظیها از بلندترین جایگاه قدرت مطرح میشود» برای جوامع هدف بسیار هراسآور است.
در ادامه آمده است که شکست دولت بایدن در کنترل موج مهاجرت در مرز جنوبی تا ماههای پایانی دورهاش، موجب افزایش محبوبیت وعدههای سختگیرانه ترامپ و در نهایت پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ شد؛ و اکنون حزب دموکرات نتوانسته است بر سر یک طرح جایگزین مهاجرتی به اجماع برسد، موضوعی که امکان حمله سیاسی به رویکرد ترامپ را دشوار کرده است. در همین حال، تمرکز اخیر دموکراتها بر موضوعات معیشتی و هزینههای زندگی، آنها را از شکلدهی واکنش سیاسی گسترده به اقدامات ترامپ بازداشته است.
این گزارش اضافه کرد که طی هفتههای اخیر تنها گروه کوچکی از قانونگذاران دموکرات از جمله سناتور مارک کلی، تینا اسمیت، جین شاهین و نماینده ایلهان عمر سیاستها و سخنان ترامپ را محکوم کردهاند. کلی در مصاحبهای با سیانان اقدام دولت ترامپ در توقف نامحدود مهاجرت از افغانستان را نشانهای از ارسال «پیامی علیه ورود افراد غیرسفیدپوست» دانست.
واشنگتنپست در پایان نوشت که تحلیلگران و مقامات سابق دموکرات هشدار میدهند سکوت حزب در برابر سیاستهایی که بهگفته آنان بدون پایبندی به روندهای قضایی اجرا میشود، موجب شده است که بسیاری از مهاجران احساس کنند «هیچ حزب سیاسی از آنها دفاع نمیکند». با وجود این، موضوع مهاجرت همچنان یکی از قویترین ابزارهای سیاسی ترامپ باقی مانده و نظرسنجیها نشان میدهد که بسیاری از مواضع سختگیرانه او نسبت به دوره اولش با افزایش حمایت افکار عمومی روبهرو شده است.