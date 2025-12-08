رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل سه کارگروه تخصصی در دو هفته آینده برای نهایی‌شدن ساز و کارهای مسکن، خرید اعتباری و نظام رفاهی جامع کارکنان دولت به شکل جزئی و عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علاءالدین رفیع‌زاده در پنجمین نشست هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی کشور که در محل شهرداری تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هماهنگی ملی و حرکت هدفمند در اصلاح نظام اداری، گفت: هدف اصلی این کارگروه‌ها، تأمین نیاز‌های رفاهی کارکنان دولتی شامل مسکن، حقوق و مزایا و سایر خدمات جانبی است تا به صورت پایدار و منسجم دنبال شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت وفاق ملی به حمایت از کارکنان دولت باور دارد و ما متعهدیم که طرح‌های رفاهی و اعتباری به گونه‌ای اجرا شود که امید و رضایت در میان کارکنان تقویت شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به طرح‌های پیشنهادی پرداخت و گفت: یکی از اقدامات مهم، طراحی و توسعه سامانه الکترونیکی خرید اعتباری و خدمات رفاهی مبتنی بر نرم‌افزار راهبردی و ابزار‌های نوین پرداخت است. با این سامانه، دیگر نیازی به کارت فیزیکی نخواهد بود و کارکنان می‌توانند از شبکه‌ای گسترده از عرضه‌کنندگان بهره‌مند شوند.

معاون رئیس‌ جمهور اظهار داشت: توسعه این سامانه در قالب همکاری با یک شرکت پیمانکار نرم‌افزاری آغاز شده است و همه ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی آن بررسی می‌شود.

رفیع‌زاده، همچنین پیشنهاد تشکیل سه کارگروه تخصصی را مطرح کرد که موضوعات اصلی آن‌ها به شرح زیر تعیین شد:

کارگروه مسکن:

تکمیل طرح‌های موجود، ورود به جزئیات اجرایی، بررسی نیازمندی‌های حقوقی و امکان اخذ مصوبات لازم برای حمایت از کارکنان

کارگروه خرید اعتباری و کسب‌ و کار اعتباری:

پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی خرید اعتباری و بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان برای ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان

کارگروه رفاه جامع:

تلفیق خدمات رفاهی، شامل بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی و سایر حمایت‌های مکمل در چارچوبی یکپارچه که امکان ادغام در نرم‌افزار راهبردی ملی را داشته باشد.

رفیع‌زاده، همچنین خواستار آغاز فوری فعالیت کارگروه‌ها و ارائه گزارش نتایج اولیه در دو هفته شد و بر لزوم تعیین زمان‌بندی مشخص برای کار روی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی، تأکید کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، توصیه کرد در صورت نیاز، موضوع برای اخذ مصوبه یا تصویب‌نامه به مراجع مربوطه ارجاع شود تا اجرای طرح‌ها بدون موانع حقوقی پیش رود.

به گفته رفیع‌زاده، پیشبرد قرارداد با شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار برای طراحی سکوی خرید اعتباری و خدمات رفاهی در دستور کار قرار دارد و نشان‌دهنده تعهد دولت وفاق ملی به ایجاد رفاه پایدار و امیدبخش برای کارکنان دولت است.