\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u0627\u0632\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646\u200c\u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u00a0\u0628\u0627 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0648\u0634 \u0628\u0627\u0642\u0631\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0645\u0637\u0644\u0639 \u0634\u0648\u06cc\u062f.\n