روز دانشجو با اجرای برنامه های متنوعی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در این مراسم با گرامیداشت روز دانشجو گفت: روز دانشجو فرصت مهمی برای بازخوانی هویت دانشجویی و نقش تاریخی دانشگاه در شکلدهی به جریانهای فکری و اجتماعی کشور است.
مرتضی محمد زاده با تأکید بر اهمیت پیشرفت و شفافیت و گفتوگو، این رویکردها را راهگشای مسائل کشور عنوان کرد و افزود: مجموعه استانداری آمادگی دارد با تمام قشرهای جامعه، بهویژه دانشجویان آگاه و مطالبهگر، در مسیر تعالی جامعه همراه باشد و در برابر پرسشها و مسائل آنان پاسخگو بماند.
وی ا اشاره به جایگاه دانشگاه در سیاستهای توسعهای استان خاطرنشان کرد: در چهارده ماه اخیر، دانشگاههای استان در صدر برنامههای استانی قرار داشته و مسئولان بلندپایه کشوری و استانی با حضور در این دانشگاه ها، خود را متعهد به پاسخگویی و پیگیری مسائل دانشگاهیان میدانند.
محمدزاده همچنین درباره سفرهای اخیر مسئولان کشور به استان گفت: این سفرها هیچگونه هزینه اضافی بر استان تحمیل نکرده و بیش از ۹۰ درصد برنامهها در مسیر مستقیم فرودگاه تا محل اجرا بوده است؛ ضمن اینکه دستاوردهای این سفرها بر سیاستگذاری منطقی و دقیق مبتنی بر شواهد واقعی و تصمیمسازی درست است.