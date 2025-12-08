پخش زنده
امروز: -
در دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر صنایع جمهوری بلاروس، دو طرف بر گسترش همکاریهای حملونقل ریلی، جادهای، دریایی و هوایی تأکید کردند. ایران اعلام کرد برای تخصیص ظرفیتهای بندری و توسعه مسیر ترانزیت کالا از مسیر کریدور شمال–جنوب آمادگی کامل دارد و امضای تفاهمنامه حملونقل چندوجهی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در دیدار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و آندری کوزیتسوف، وزیر صنایع جمهوری بلاروس، محور گفتوگوها بر توسعه همکاریهای حملونقلی، افزایش تردد ناوگان و تسهیل ترانزیت کالا متمرکز بود. این دیدار در چارچوب پیگیری توافقات کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شد.
صادق ضمن تأکید بر آمادگی کامل ایران برای همکاریهای لجستیکی با بلاروس، از طرح اختصاص محوطههایی در بنادر جنوبی و بندر خشک آپرین برای تسهیل ترانزیت خبر داد. وی همچنین یادآور شد تفاهمنامه بین راهآهنهای دو کشور و تعیین شاخه شرقی کریدور شمال–جنوب از مسیر اینچهبرون و سرخس، زمینهساز ایجاد مسیر منظم برای حمل محمولههای صادراتی بلاروس به ایران خواهد بود.
او با اشاره به تدوین یادداشت تفاهم حملونقل چندوجهی بین سازمان بنادر و وزارت حملونقل بلاروس، ابراز امیدواری کرد این سند در سفر آتی وزیر حملونقل بلاروس به تهران امضا شود.
به گفته وزیر راه، در بازه ۱۱ ماهه اخیر، سهم ناوگان ایرانی در ترددهای جادهای بین دو کشور ۱۰۵۹ دستگاه و سهم بلاروسیها ۱۲۳ دستگاه بوده است. وی افزود: نظام صدور پروانه تردد از نوامبر امسال لغو شده و انتظار میرود بلاروس نیز این لغو را برای مرزهای مشترک خود با روسیه اجرا کند تا تردد ناوگان دو کشور بدون مانع انجام گیرد.
در بخش هوایی نیز طبق یادداشت تفاهم امضا شده، باید چهار پرواز هفتگی میان تهران و مینسک برقرار شود. صادق آمادگی ایران را برای راهاندازی این مسیر مستقیم با هدف تقویت تجارت دوجانبه اعلام کرد.
وی همچنین با اشاره به امنیت مسیرهای ریلی ایران، گفت: با توجه به افزایش جابهجایی کالا از مسیر ایران به کشورهای آسیای مرکزی، چین و پاکستان، انتظار میرود سهم حمل بار ریلی بلاروس از مسیر ایران رشد قابل توجهی پیدا کند.
وزیر صنایع بلاروس نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای ایران، توسعه ترانزیت و لجستیک را راهی موثر برای ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دانست و آمادگی مینسک را برای رفع موانع و اجرای توافقهای جدید اعلام کرد.