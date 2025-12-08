

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار برخی خبر‌ها مبنی بر اقدام کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۶ در شهر سیاتل آمریکا برای نامگذاری بازی ایران و مصر به عنوان «مسابقه افتخار همجنسگرایان» در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۵ در ورزشگاه لومن فیلد، فدراسیون فوتبال کشورمان قصد دارد در مکاتبه‌ای رسمی با فیفا به این اقدام اعتراض کند.

در اساسنامه فیفا تأکید شده که شعار و اقدامات نژادی، جنسیتی و مذهبی در فوتبال ممنوع است و اکنون که ۲ کشور مسلمان باید مقابل هم قرار بگیرند، این اقدام مسئولان محلی برگزاری مسابقات به‌هیچ‌وجه مورد تأیید فدراسیون ایران نیست.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۶ تیر (به وقت ایران)، در دور سوم از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند. بلژیک و نیوزیلند دیگر همگروه‌های شاگردان امیر قلعه‌نویی هستند.