به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حامی در نشست ساماندهی کشتارگاه‌های دام آذربایجان شرقی و کمیته ساماندهی میادین عرضه دام گفت: نظارت کامل در کشتارگاه‌های دام استان به صورت شبانه روزی صورت می‌گیرد و مردم می‌توانند از گوشت قرمز استحصال شده در این کشتارگاه‌ها که ممهور به مهر بازرسی گوشت و با نشانه گذاری تکمیلی عرضه می‌شوند تهیه نمایند و از این بابت هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

وی بر ضرورت ارتقا زیرساخت‌ها، اصلاح نواقص و رعایت اصول بهداشتی در واحد‌های فعال تاکید و خاطرنشان کرد: پیش زمینه این کار ساماندهی میادین عرضه دام و لزوم احداث یا بهسازی فضا‌های عرضه دام زنده مطابق با ضوابط بهداشتی دامپزشکی و ملاحظات زیست محیطی است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موارد را از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ اطلاع دهند.

گفتنی است در این جلسه تصمیماتی درباره سرعت دادن به روند اصلاح ساختار کشتارگاه‌های غیرصنعتی، بررسی عملکرد شهرداری‌ها در مدیریت کشتارگاه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی ایجاد شرایط بهداشتی و اخذ مجوز و پروانه بهداشتی برای میادین دام هم گرفته شد.