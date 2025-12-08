دادستان عمومی و انقلاب رامسر در آیین آغاز مرمت هتل قدیم رامسر گفت: این طرح در پاسخ به مطالبه مردمی و با هدف حفظ میراث تاریخی شهرستان و تقویت گردشگری ملی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهمن سام‌خانیان دادستان عمومی و انقلاب رامسر، در مراسم آغاز مرمت هتل قدیم رامسر اعلام کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق عامه و پاسخ به مطالبه مردم فهیم رامسر انجام شده است.

وی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در مجموعه هتل‌های پارسیان گفت: وفای به عهد مدیران این مجموعه نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های مرمتی داشته است.

دادستان رامسر با اشاره به اختصاص هزینه قابل توجه برای بازسازی هتل قدیم، افزود: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، این اقدام ارزشمند و شایسته ارج‌گذاری است.

وی تأکید کرد: رامسر تنها متعلق به مردم این شهرستان نیست، بلکه نمادی از گردشگری ملی است و باید الگویی برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی باشد.

سام‌خانیان هشدار داد بی‌توجهی به بناهای تاریخی مانند هتل قدیم می‌تواند تأثیر منفی بر اقتصاد شهرستان و کسب‌وکارهای محلی بگذارد.

وی در پایان خواستار توجه جدی به دیگر مطالبات مردمی از جمله تعیین تکلیف پروژه ساختمان تاریخی توسکاسرا شد.