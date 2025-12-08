در جلسه با جایگاه داران سوخت استان مالیات، عوارض کسب و پیشه و افزایش سهمیه آنها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مهدی مجیدی در جلسه رفع مشکل جایگاه‌داران سوخت استان در سالن جلسات استانداری با اشاره به برگزاری جلسه در پی درخواست و پیگیری شرکت فرآورده‌های نفتی،اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده از سوی جایگاه‌داران به‌طور دقیق بررسی و پاسخ‌های لازم توسط دستگاه‌های مسئول ارائه شد.

وی افزود: از جمله موارد مورد درخواست، افزایش سهمیه استفاده از نفت و گاز یورو ۴ در برخی جایگاه‌ها بود که این موضوع جهت بررسی و پیگیری بیشتر به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارجاع شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان در خصوص موضوع قرائت همزمان کنتورهای گاز، صورتحساب‌های ماهیانه و هزینه‌های سی‌ان‌جی نیز گفت: باحضور مدیرعامل شرکت گاز استان، پاسخ‌های لازم ارائه و اعلام شد که صورت‌حساب‌ها به‌طور ماهیانه تنظیم می‌شود و تنها چهار مورد مغایرت گزارش شده که پس از ارائه لیست‌های مربوطه از سوی جایگاه‌داران، در معاونت عمرانی بررسی نهایی خواهد شد.

مجیدی در خصوص تعرفه آب و برق جایگاه‌های سوخت نیز توضیح داد: تعرفه تجاری برای این اماکن از سوی وزارتخانه مربوطه ابلاغ شده و در سراسر کشور به صورت یکسان و با وحدت رویه اجرا می‌شود و استان مجاز به خروج از این روال نیست.

وی به موضوع عوارض کسب‌وپیشه جایگاه‌های واقع در محدوده شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: درصورتیکه مبالغ غیرمنطقی از سوی شهرداری‌ها درخواست شود، موارد به دفتر امور شهری استانداری اعلام می‌شود تا در چارچوب تعرفه‌های مصوب شوراهای اسلامی شهر و کمیته انطباق، بررسی و اصلاح لازم صورت پذیرد.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به پاسخ‌گویی مدیرکل امور مالیاتی استان به سوالات مربوط به مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و همچنین توضیحات مدیر شرکت نفت درباره افزایش سهمیه و مسائل خرده‌فروشی تأکید کرد: آمادگی داریم هرگونه ابهام یا مشکل مرتبط با حوزه معاونت عمرانی و دستگاه‌های زیرساختی را با برگزاری جلسات دوسویه و با استناد به مقررات قانونی، پیگیری و رفع کنیم.