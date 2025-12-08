مدیر حوزه ریاست موسسه واکسن و سرم سازی رازی از برنامه‌ریزی برای ایجاد اکوسیستم ملی واکسن و برج فناوری واکسن به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و گفت:این موسسه امروز به یکی از ارکان حیاتی سلامت کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی اکبریان در آیین تکریم و معارفه رئیس موسسه رازی شعبه شمال‌غرب کشور با بیان اینکه این موسسه یکی از قدیمی‌ترین مراکز تخصصی تولید واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک در کشور است اظهار کرد: موسسه رازی امسال در ۱۶ دی ماه ۱۰۱ سالگی خود را جشن می‌گیرد و وارد سده‌ای جدید از فعالیت‌های علمی و سلامت‌محور می‌شود.

وی رسالت اصلی موسسه رازی را تحقیقات گسترده در حوزه‌های دام، طیور و انسانی عنوان کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد واکسن‌های دامی، ۷۰ درصد واکسن‌های انسانی و ۳۵ درصد واکسن‌های طیور کشور در این موسسه تولید می‌شود و این آمار نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل موسسه رازی در امنیت سلامت کشور است.

وی گفت: هم‌اکنون ۸۵ نوع واکسن و فرآورده بیولوژیک در این موسسه تولید می‌شود و همواره مورد توجه مسئولان عالی کشور به‌ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است؛ به طوری که ایشان طی چند نامه بر نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت‌های موسسه تاکید و دستوراتی صادر کرده‌اند.

مشاور رئیس موسسه رازی خاطرنشان کرد:در دوران همه‌گیری کرونا چندین تیم تخصصی به‌صورت خودجوش آغاز به کار کردند و با اتکا به تجربه یکصد ساله موسسه، موفق به توسعه واکسن نوترکیب رازی کوو پارس شدند؛ نخستین واکسن تزریقی–استنشاقی کرونا در جهان و این دستاورد نام موسسه سرم سازی رازی را دوباره در ذهن مردم و مسئولان زنده کرد.

وی با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به اهمیت تولید واکسن گفت:رئیس‌جمهور امسال نیز ایده ایجاد اکوسیستم ملی واکسن در موسسه را ارائه کردند که اکنون مراحل مقدماتی آن در حال پیگیری است.

اکبریان افزود: این اکوسیستم باید به نهادی تبدیل شود که در سطح ملی درباره تولید واکسن تصمیم‌گیری کند.

اکبریان همچنین از صدور دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد برج فناوری واکسن به مناسبت صدمین سال تاسیس موسسه خبر داد و گفت: در این برج هم بخش خصوصی و هم دولتی حضور خواهند داشت، اما باید سازوکاری ایجاد شود که بروکراسی اداری مانع فعالیت نخبگان و بخش خصوصی نشود و شرایط لازم برای تامین نیاز‌های نخبگان فراهم شود.

وی تاکید کرد: برای جذب نخبگان کشور باید محیطی جذاب و مستقل فراهم شود، چرا که فعالیت در قالب ساختار‌های صرف دولتی چنین فضای خلاق و پیشرویی را ایجاد نمی‌کند.

اکبریان با بیان اینکه اجرای اکوسیستم واکسن نیازمند بودجه قابل توجهی است افزود: تمام تلاش ما این است که ایده رئیس‌جمهور را عملیاتی کنیم.

وی اظهار کرد: ایجاد اکوسیستم واکسن امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای کشور است.

شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با تاکید بر ضرورت تقویت موسسه سرم سازی رازی شعبه شمال‌غرب کشور در شهرستان مرند گفت: توسعه این موسسه از برنامه‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی است و با نگاه تحول‌گرا می‌توانیم گام‌های موثری در این مسیر برداریم.

شفیعی با اشاره به نقش تاریخی و حیاتی این مجموعه در سلامت دام و توسعه بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه یکی از دستورات ویژه برای شعبه شمال غرب کشور موسسه رازی است و امیدواریم با نگاه تحول‌گرا و توسعه‌محور بتوانیم گام‌های موثری در ارتقای آن برداریم.

وی با بیان اینکه موسسه رازی بیش از یک قرن سابقه فعالیت دارد و اقدامات ارزشمندی در حوزه تولید واکسن و پیشگیری از بیماری‌های دامی انجام داده است افزود: شعبه شمال‌غرب کشور ظرفیت‌های بزرگی دارد و نیازمند حمایت جدی‌تر و تخصیص اعتبارات کافی است تا بتواند نقش راهبردی خود را با قدرت بیشتری ایفا کند.

شفیعی نیروی انسانی این مجموعه را سرمایه‌ای متخصص و باتجربه دانست و گفت: کارکنان موسسه رازی شعبه شمال غرب کشور از توانمندی علمی و مهارتی بالایی برخوردارند اما لازم است حمایت‌های لازم از آنها انجام شود تا مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ضرورت توسعه موسسه رازی شعبه شمال‌غرب کشور اظهار امیدواری کرد با همراهی وزارتخانه و تخصیص اعتبارات، بتوانیم قدم‌های اساسی برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت تولیدی و پژوهشی این موسسه برداشته شود.

زاهد محمودی معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند در آیین تکریم و معارفه رئیس مؤسسه رازی شمال‌غرب کشور با بیان اینکه تحقیقات منجر به تولید و ارزش افزوده محور سیاست دولت چهاردهم است گفت: با توجه به تدوین بودجه سال آتی اکنون بهترین زمان برای تخصیص اعتبار ۶ هزارمیلیارد ریالی طرح توسعه این مجموعه است.

محمودی با اشاره به اهمیت تحقیقات کاربردی در سیاست‌های دولت اظهار کرد: تحقیقات منجر به ارزش افزوده و تولید از نکات مورد تاکید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی است و موسسه رازی یکی از ظرفیت‌های ممتاز کشور در این حوزه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه رئیس جدید موسسه رازی شعبه شمال غرب دارای رویکردی آینده‌نگر است افزود: این نگاه می‌تواند نقطه قوتی برای تقویت جایگاه موسسه و توسعه فعالیت‌های آن باشد به‌ویژه مجموعه‌ای که بیش از یک قرن فعالیت مداوم دارد و اعتبار آن در کشور و جهان شناخته شده است.

فرماندار شهرستان مرند با یادآوری نقش موسسه رازی در دوران کرونا گفت: این موسسه از مجموعه‌هایی بود که توانست واکسن کرونا تولید کند و نشان داد ظرفیت‌های مهمی برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور در حوزه سلامت دام و انسان دارد.

محمودی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده شعبه شمال‌غرب موسسه رازی افزود: این مجموعه علاوه بر حوزه دام و طیور توان ورود به حوزه انسانی را نیز دارد. شعبه شمال‌غرب یک مرکز فرامنطقه‌ای است و باید از آن حمایت جدی شود چرا که سیاست دولت چهاردهم حرکت به سمت خودکفایی است و در این مسیر از موسسه رازی حمایت ویژه خواهیم کرد.

گفتنی است در این مراسم رزاق حسین‌پور به‌عنوان رئیس جدید موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال‌غرب کشور معرفی و از خدمات علی آمقی قدردانی شد.