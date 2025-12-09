به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی‌نژاد اظهار کرد: سامانه بارشی مستقر در جو استان، امروز تمام استان را فرامی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی؛ در مناطق جنوب‌شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز استان بارش‌های بسیار خوبی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی ایلام تشریح کرد: با توجه به تغذیه مناسب این سامانه بارشی از رطوبت دریا‌های اطراف؛ بارش‌ها به‌صورت فراگیر و با گستره وسیعی در سطح استان رخ خواهد داد.

به گفته احمدی‌نژاد، پوشش بارشی از امروز، تمام استان را در بر می‌گیرد و فعالیت سامانه تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت.