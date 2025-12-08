به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، حسین دهقان برای شرکت در همایش «پانصد هزار لبخند، پانصد هزار خدمت علوی» و عقد تفاهمنامه همکاری با استانداری کرمان با استقبال رسمی دکتر محمدعلی طالبی وارد کرمان شد.

بازدید از نمایشگاه دستاورد‌ها و تولیدات حمایت شده این نهاد، شرکت در شورای اداری استان و انعقاد تفاهمنامه همکاری با استانداری و رونمایی از سند الگوی آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه و نشست با شبکه تسهیلگران جهادی و مدیران شرکت‌های اقتصادی استان، از مهمترین برنامه‌های سفر رییس بنیاد مستضفان در سفر به کرمان است.