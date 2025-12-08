پخش زنده
امروز: -
آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان گفت: جنبش دانشجویی بر پایه فهم، تحرک و تکلیفمحوری استوار است و دانشجویان باید در همه صحنهها با قدرت و قاطعیت حضور پیدا کند.
استاندار کرمان هم گفت:برای مدیریتِ مسائل، نیازمند نقشآفرینی مؤثر دانشجویان هستیم و دانشجویان میتوانند در مسیر امیدآفرینی و انسجامبخشی جامعه، در کنار مسئولان قرار گیرند و به نقطه اتکا و امید جامعه تبدیل شوند.
در این مراسم همچنین از اعلان نخستین جشنواره دانشجوی خلاق کرمانِ برفراز در دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.
این جشنواره با هدف پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی استان و تقویت نقشآفرینی دانشجویان در مسیر توسعه کرمان، اول دی برگزار میشود