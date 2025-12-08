پخش زنده
مستندسازان چهارمحال و بختیاری به بخش مسابقه ملی سینماحقیقت راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵ مستند کوتاه به بخش ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت راه یافتند.
وی افزود:آخرین کلَک» به کارگردانی و تهیهکنندگی عباس رفیعی مرغملکی و «جایی برای ایستادن» به کارگردانی و تهیهکنندگی آرمان قلیپور دشتکی، نام آثاری است که به عنوان نمایندگان چهارمحال و بختیاری در بخش مسابقه ملی این دوره از جشنواره سینماحقیقت به نمایش در میآیند.
بهگفته وی: نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، روزهای ۱۹ تا ۲۵ آذر برگزار میشود.