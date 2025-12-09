بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به ادارات آموزش و پرورش مربوطه، کلاس‌های درس تعدادی از واحد‌های آموزشی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فهرست این مدارس به شرح زیر است:

🔴 شهرستان سرخه:

🔹مدرسه حضرت سمیه (س)

🔴 شهرستان آرادان:

🔹دبیرستان ۱۷ شهریور (پایه دوازدهم)

🔴 شهرستان مهدیشهر:

🔹دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدا

🔹هنرستان پسرانه شهید کیپور

🔴 شهرستان دامغان:

🔹دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان (پایه یازدهم تجربی)

🔴 شهرستان سمنان:

🔹هنرستان دخترانه فضیلت

🔴 شهرستان میامی:

🔹دبستان ابتدایی ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم)

🔸گفتنی است، کلیه دروس کلاس‌های فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه خواهد شد. از دانش‌آموزان محترم درخواست می‌شود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاس‌های مجازی اقدام نمایند.

🔸این اداره کل ضمن تقدیر از مدیران مدارس برای تصمیم‌گیری مسئولانه و به موقع منطبق بر پروتکل‌های بهداشتی و آموزشی، بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و پرهیز از رفتار سلیقه‌ای تأکید می‌نماید.

ضمنا با توجه به اعلام مراجع ذیصلاح و تصمیم هیئت رئیسه، کلاس‌های دانشگاه سمنان هم تا پایان هفته به صورت مجازی و در بستر سامانه امید برگزار خواهد شد.