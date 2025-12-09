پخش زنده
بر اساس اختیار تفویضشده کلاس های تعدادی از مدارس استان سمنان در روز سهشنبه ۱۸ آذرماه و کلاسهای دانشگاه سمنان تا پایان هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس، با اعلام مدیران و تأیید شورای مدارس و پس از اطلاعرسانی به ادارات آموزش و پرورش مربوطه، کلاسهای درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان در روز سهشنبه ۱۸ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
فهرست این مدارس به شرح زیر است:
🔴 شهرستان سرخه:
🔹مدرسه حضرت سمیه (س)
🔴 شهرستان آرادان:
🔹دبیرستان ۱۷ شهریور (پایه دوازدهم)
🔴 شهرستان مهدیشهر:
🔹دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدا
🔹هنرستان پسرانه شهید کیپور
🔴 شهرستان دامغان:
🔹دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان (پایه یازدهم تجربی)
🔴 شهرستان سمنان:
🔹هنرستان دخترانه فضیلت
🔴 شهرستان میامی:
🔹دبستان ابتدایی ابن یمین فرومد (پایه چهارم و پنجم)
🔸گفتنی است، کلیه دروس کلاسهای فوق، مطابق با برنامه هفتگی، به صورت آنلاین و در بستر شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ارائه خواهد شد. از دانشآموزان محترم درخواست میشود نسبت به حضور به موقع و فعال در کلاسهای مجازی اقدام نمایند.
🔸این اداره کل ضمن تقدیر از مدیران مدارس برای تصمیمگیری مسئولانه و به موقع منطبق بر پروتکلهای بهداشتی و آموزشی، بر ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از رفتار سلیقهای تأکید مینماید.
ضمنا با توجه به اعلام مراجع ذیصلاح و تصمیم هیئت رئیسه، کلاسهای دانشگاه سمنان هم تا پایان هفته به صورت مجازی و در بستر سامانه امید برگزار خواهد شد.