امدادرسانی به ۴۶۸ نفر گرفتار در برف و کولاک در جاده های زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: امدادگران و نجاتگران هلال احمر به ۴۶۸ نفر از سرنشینان خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک جاده‌های این استان در ۱۲ ساعت گذشته امدادرسانی کردند.

هاشمی افزود: به دنبال شروع بارش برف و کولاک در ارتفاعات و مناطق صعب العبور استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محور‌های مواصلاتی به سرنشینان خودرو‌های عبوری از این مسیر‌ها در ۱۲ ساعت گذشته (۱۷ آذرماه جاری) امدادرسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: نجاتگران هلال احمر در محور‌های مواصلاتی ۱۷۸ خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی و به ۴۶۸ نفر از سرنشینان امدادرسانی کردند.

وی بیان کرد: ۱۰ تیم عملیاتی اعم از نجاتگران هلال‌احمر با به کارگیری ۱۰ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک کردند.

هاشمی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی در هر ساعت از شبانه روز با شماره۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.