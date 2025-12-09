فیلم‌های «صد یکشنبه»، «طوفان یخ» و مستند «نقاشی پرندگان»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سه، نمایش و امید پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «صد یکشنبه»، در گونه درام و خانوادگی محصول ایتالیا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره پدری است که تلاش می‌کند هزینه ازدواج دخترش را تامین کند.

در این فیلم، پدری می‌خواهد رویای خود را در جهت تامین هزینه‌های متناسب برای ازدواج دخترش، پیگیری کند و طی سال ها، و با چنین رویای والا و زیبایی، تمام پس اندازش را به بانک سپرده تا برایش سرمایه گذاری کند تا او بتواند از ناحیه شراکت در سود سرمایه گذاری بانک رویای خود را به حقیقت برساند. اما وقتی که موعد دریافت پول از بانک می‌رسد، متوجه می‌شود که بانک تمام پول او را بالا کشیده و این سرآغاز فروپاشی زندگی این مرد رویاپرداز است که در میان دندانه‌های ساز و کار عظیم و سرشار از آلودگی نظام سرمایه داری له می‌شود.

فیلم سینمایی «طوفان یخ»، در گونه اکشن و علمی تخیلی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

در این فیلم خواهیم دید: سرمای وحشتناکی از کارولینای شمالی شروع به گسترش در آمریکا می‌کند. ­ سردترین دمای تاریخ در حال فریز کردن همه چی در سطح آمریکاست. هواشناسان و محققان درصدد از بین بردن جبهه‌های هوای سردی هستند که آمریکا را در بر گرفته است و سرانجام موفق می‌شوند هوا را به شرایط عادی برگرداند.

یکی از زیرگونه‌های گونه علمی تخیلی در سینما، زیرگونه‌ی موسوم به سینمای فاجعه است. در این قبیل آثار که در زیرگونه‌ی فاجعه ساخته می‌شوند، یک اتفاق بزرگ زیست محیطی از قبیل زلزله، سیل، حرارت زیاد هوا یا یخبندان زمستانی جان انسان‌های فراوانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. در این قبیل موارد، معمولا یک دانشمند یا مجموعه‌ای از دانشمندان به رهبری فرماندهی قوی و باتجربه دست به کار می‌شوند و پس از طی مراحل جانفرسایی که حتی ممکن است جان خودشان را به خطر بیندازد، موفق می‌شوند تا راهی برای جلوگیری از گسترش دهشتناک فاجعه بیابند. مسیر تلاش این شخصیت‌های دانشمند که در نهایت، قهرمانان این فیلم‌ها می‌شوند، مسیری است که طی آن، آنها حین نجات جان جهان‌ها و انسان هایشان، به نوعی بلوغ و تکامل انسانی نیز دست می‌یابند. فیلم سینمایی «طوفان یخ»، جذابیت خود را از این الگوی داستانی در زیرگونه‌ی علمی تخیلی فاجعه به دست می‌آورد.

مستند «نقاشی پرندگان»، در گونه رئالیتی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.

«نقاشی پرندگان»، یک مجموعه مستند بریتانیایی است که در آن جیم مویر، هنرمند پرکار، و همسرش نانسی، به نقاط دیدنی بریتانیا سفر می‌کنند. در هر قسمت، آنها با همراهی سلبریتی‌های مختلف، به کشف گونه‌های مختلف پرندگان می‌پردازند و با راهنمایی کارشناسان محلی، نقاشی‌هایی از این پرندگان خلق می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دستمایه‌هایی که هنرمندان نقاش می‌توانند از طریق آنها به مکاشفات هنری خود برای خلق آثار بزرگ و مهم بپردازند، جهان‌های شگفت انگیر پرندگان است. پرندگان بی شماری در گونه‌های مختلف در اقصا نقاط جهان، در شکل ها، رنگ‌ها و طرح‌های مختلف وجود دارد که هر یک، سبک زندگی ویژه خود را دارند و به شکل ویژه خود برای ادامه بقای خود تلاش می‌کنند. هنرمندان می‌توانند با بازنمایی این ویژگی‌های پر رمز و راز در زندگی پرندگان، هم هنر نقاشی خود را بارور سازند و هم کشف‌هایی از این رمز و راز‌ها را در معرض دید عموم قرار دهند. به خصوص در مورد مهم‌ترین ویژگی پرندگان که نحوه استفاده خاص و متفاوت آنها از پر پروازشان است. مستند «نقاشی پرندگان» جذابیت خود را مدیون به تصویر کشیدن مؤثر چنین دستمایه‌ای است.