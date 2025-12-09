پخش زنده
استاندار مازندران از ورود طرح عظیم نوسازی کارخانه کمپوست تنکابن به فاز اجرایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران اعلام کرد: پروژه بازطراحی و نوسازی کارخانه کمپوست تنکابن با هدف افزایش ظرفیت پردازش و استانداردسازی فرآیندهای مدیریت پسماند وارد مرحله اجرایی شده است.
وی در تشریح اقدامات انجامشده گفت: تمامی تجهیزات فرسوده خط پردازش دمونتاژ شده و تجهیزات جدید با کیفیت بالا در حال ساخت است که به زودی نصب میشوند.
یونسی رستمی افزود: برای حل مشکل کوچک بودن سالنهای تخمیر، دو سوله جدید در کنار سولههای موجود احداث خواهد شد و هماکنون مطالعات ژئوتکنیک و پایدارسازی سایت دفن زباله قدیمی تنکابن در حال انجام است.
استاندار مازندران با اشاره به احداث دو سامانه تصفیه شیرابه در بالادست و پاییندست سایت دفن گفت: این دو سیستم، شیرابههای آزادشده از محل دفن زباله و کارخانه کمپوست را به طور کامل مدیریت خواهند کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای احداث یک لندفیل بهداشتی خبر داد و گفت: با راهاندازی این واحد، زبالههای ریجکتی به صورت کاملاً بهداشتی دفن خواهند شد.
این پروژه به عنوان یکی از اقدامات کلان استان در مسیر مدیریت نوین پسماند و حفظ محیط زیست مازندران در حال اجراست.