دست‌اندرکاران تولید برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها»، چهارشنبه، ۱۹ آذر، با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی با مخاطبان خود گفت‌و‌گو کرده و به سؤالات آنها پاسخ می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای گفت‌وگوی مستقیم با دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی، در ساعت یادشده با ۱۶۲ تماس بگیرند.

این شب‌ها فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» به تهیه‌کنندگی مصطفی صادق‌محمدی و اجرای محمد اقدم‌نژاد، از شبکه سه پخش می شود.