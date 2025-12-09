پخش زنده
دستاندرکاران تولید برنامه تلویزیونی «اعجوبهها»، چهارشنبه، ۱۹ آذر، با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) ادارهکل روابطعمومی رسانه ملی با مخاطبان خود گفتوگو کرده و به سؤالات آنها پاسخ میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستاندرکاران برنامه «اعجوبهها»، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) ادارهکل روابطعمومی سازمان صداوسیما، حضور مییابند و بیواسطه با مخاطبان خود گفتوگو میکنند.
علاقهمندان میتوانند برای گفتوگوی مستقیم با دستاندرکاران این برنامه تلویزیونی، در ساعت یادشده با ۱۶۲ تماس بگیرند.
این شبها فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبهها» به تهیهکنندگی مصطفی صادقمحمدی و اجرای محمد اقدمنژاد، از شبکه سه پخش می شود.