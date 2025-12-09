داوران و ناظر چهارمحال و بختیاری در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور سوت می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امروز حمید نادری کمک داور دوم دیدار دو تیم پیکان و پرسپولیس و بهمن عبداللهی داور VAR دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و تراکتور تبریز خواهند بود.

در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه وحید زمانی به عنوان داور VAR دیدار دو تیم استقلال و ملوان بندر انزلی و علیرضا بدری به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و چادرملو اردکان حضور خواهند داشت.