داوران و ناظر چهارمحال و بختیاری در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور سوت میزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امروز حمید نادری کمک داور دوم دیدار دو تیم پیکان و پرسپولیس و بهمن عبداللهی داور VAR دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و تراکتور تبریز خواهند بود.
در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه وحید زمانی به عنوان داور VAR دیدار دو تیم استقلال و ملوان بندر انزلی و علیرضا بدری به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار تیمهای فجرسپاسی شیراز و چادرملو اردکان حضور خواهند داشت.