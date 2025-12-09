مجموعه «بهار شیراز»، همزمان با شب یلدا، مستند «روستای دیگچه‌یسِر گَچِن»، با روایتی از زندگی، فرهنگ و اصالت ترکمن‌ها، فیلم «مادر»، به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن و مستند «مهر فرهنگ»، پرتره‌ای از فرهنگ مهرپرور، صداپیشه و بازیگر، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بهار شیراز»، محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ، همزمان با شب یلدا، از شبکه دو آغاز می شود.

مجموعه‌ای قصه‌گو، پرشخصیت و متفاوت که ترکیب اپیزودیک و روایی آن، تجربه‌ای تازه برای مخاطبان خواهد بود.

این مجموعه تلویزیونی با ساختاری اپیزودیک، اما در عین حال پیوسته، روایت‌هایی مستقل را در هر قسمت پیش می‌برد و در کنار آن، با حضور شخصیت های ثابت، یک خط داستانی کلی را نیز دنبال می‌کند. «بهار شیراز» با نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و بازیگرانی، چون مجتبی فلاحی، قربان نجفی، سودابه بیضایی، نسرین نکیسا، مازیار مهرگان، سارا رشیدی و ناهید استواری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این مجموعه که حال‌وهوایی اجتماعی و روایت‌محور دارد، در بلندترین شب سال و هم‌زمان با شب یلدا، پخش آن آغاز می شود.

مستند «روستای دیگچه‌یسِر گَچِن»، در ادامه رویداد «ایران‌جان، گلستان ایران»، امروز ساعت ۱۵:۳۰، از شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند با رویکردی مردم‌نگارانه، به معرفی قوم اصیل ترکمن و شیوه زیست مردمان روستای «دیگچه‌یسِر گچن»، از توابع شهرستان گنبدکاووس، می‌پردازد. نام این روستا از دو واژه ریشه‌دار ترکمنی گرفته شده است: «دیگچه» به‌معنای بلندی و «یسِر گچِن» به‌معنای محلی که اسیران نظامی (در زمان جنگ جهانی دوم) از آن عبور داده می‌شدند؛ ترکیبی که پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی منطقه را بازتاب می‌دهد.

در این اثر، دوربین مستندساز با نگاهی صمیمی و واقع‌گرایانه، زندگی روزمره مردم روستا را به تصویر می‌کشد، از پرورش اسب، شتر، گاو و گوسفند تا فعالیت‌های کشاورزی همچون کشت پنبه، گندم و جو. همچنین تولیدات بومی و مایحتاج روزانه خانواده‌ها در حیاط و خانه‌های روستایی، و نیز پرورش میوه‌هایی مانند گلابی، انار و عناب بخش دیگری از روایت مستند را شکل می‌دهد.

تولید فرش ترکمن به‌عنوان یکی از هنر‌ها و سرمایه‌های فرهنگی این قوم نیز جایگاهی ویژه در این مستند دارد.

«روستای دیگچه‌یسِر گچن» ،محصول صدا و سیمای مرکز گلستان، تلاشی است برای ثبت و بازتاب زیست‌جهان، فرهنگ و تلاش‌های مردمانی که اصالت و سخت‌کوشی‌شان بخشی مهم از هویت استان گلستان را شکل می‌دهد.

به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر، فیلم سینمایی «مادر» ساخته زنده یاد علی حاتمی، چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹، از شبکه نمایش پخش و پنج شنبه ۲۰ آذر ساعت ۳ بامداد بازپخش می شود.

این فیلم داستان مادر پیری است که در خانه سالمندان به سر می‌برد. او که بعد از سال‌ها تلاش و تحمل مشکلات بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش می‌خواهد او را به خانه قدیمی‌شان ببرند و خودشان نیز در این روز‌های پایانی در آن‌جا جمع شوند. فرزندان او هر یک مسیری را در زندگی‌شان در پیش گرفته و به راه خود رفته‌اند. بیماری مادر و سپس مرگش بعد از کش و قوس‌هایی آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

در این فیلم که سال ۱۳۶۸ ساخته شده، رقیه چهره‌آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، اکبر عبدی، امین تارخ، جمشید هاشم‌پور، حمید جبلی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، محبوبه بیات و اکرم محمدی بازی کرده‌اند.

مستند «مهر فرهنگ»ف پرتره‌ای است از فرهنگ مهرپرور، صداپیشه و بازیگری که صدایش با خاطرات نسل‌ها گره خورده است.

این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی، پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۲۲، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۵، بازپخش می شود.