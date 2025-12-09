کارگروه سلامت استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی، پیش‌دبستانی‌ها و مهد‌های کودک؛ امروز، غیرحضوری است و آموزش‌ در بستر سامانه شاد، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برپایه اطلاعیه کارگروه سلامت استان ایلام، با توجه به افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان؛ فعالیت تمامی مهد‌های کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سراسر استان در هر ۲ نوبت صبح و بعدازظهر امروز، سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه غیرحضوری خواهد بود.

بر این اساس، کلاس‌های درس مقاطع یاد شده در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) به صورت مجازی برگزار خواهد شد و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی، طبق برنامه درسی الزامی است. در اطلاعیه کارگروه سلامت استان تأکید شده است که این مصوبه تنها شامل مقاطع پایه مهد، پیش‌دبستانی و ابتدایی می‌شود.

فعالیت آموزشی در مدارس دوره‌های اول و دوم متوسطه و همچنین تمامی مؤسسه‌ها و مراکز آموزشی علمی آزاد طبق روال عادی خواهد بود و آموزش‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود.

کارگروه سلامت استان از خانواده‌ها درخواست کرده است که از تردد‌های غیرضروری دانش‌آموزان در مکان‌های عمومی خودداری کنند

مدارس مقاطع ابتدایی و مهد‌های کودک استان ایلام در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه تعطیل و یا به صورت غیرحضوری برگزار شده بود.