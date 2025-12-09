به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در جلسه ي کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان شمالي اعلام شد از ابتداي امسال ۹۵۳ پرونده قاچاق به تعزيرات حکومتي استان ارسال شده که براي ۶۴۷ پرونده، رأي صادر و مجموعاً ۵۳ ميليارد تومان محکوميت تعيين شده است.

عمده کالاهاي مکشوفه، سوخت، سيگار، مواد خوراکي و نوشيدني، برنج، کود شيميايي و آرد بود و در این مدت ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ میلیون تومان از جرائم وصول شد.

همچنين بنا بر گزارش مدير شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان، در ۱۷ جلسه کميته تخلفات این شرکت، ۱۲۵ پرونده قاچاق سوخت تشکيل شده که ۴۸ پرونده آن به تعزيرات، ارجاع و ۸ ميليارد تومان غرامت هم از قاچاقچيان دريافت شد.