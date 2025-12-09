زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد امروز سه‌شنبه شهر سورک در میاندورود را لرزاند و تکان‌های آن در ساری نیز احساس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهر سورک در شهرستان میاندورود مازندران را لرزاند.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۴:۲۲ بامداد امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه رخ داده است.

کانون زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری سورک قرار داشت و لرزش‌های آن در شهرهای ساری و پائین هولار نیز احساس شده است.

مؤسسه ژئوفیزیک مختصات دقیق کانون زلزله را ۳۶.۵۱ درجه شمالی و ۵۳.۱۹ درجه شرقی اعلام کرده است.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.