به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرماندار نهبندان گفت: مرزنشینان مشمول کولبری از امروز به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند تا دولت کارت مرز نشینی آنها فعال شود.

جلال دانش در خصوص به ثمر نشستن حق کولبری برای مرز نشینان شهرستان نهبندان افزود: پس از فعال کردن کارت مرز نشینی، این افراد می‌توانند مستقیما نسبت به واردات ۸۷ قلم کالای مجاز اقدام و یا سهمیه این رویه به کارگزاران مجاز واگذار کنند و از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

وی گفت: حدود ۱۹۰۰ نفر از مرزنشینان شهرستان نهبندان که در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز قرار دارند مشمول طرح کولبری شده‌اند.